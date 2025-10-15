FIDE объявила о создании нового чемпионата мира совместно с Norway Chess

Международная шахматная федерация (FIDE) одобрила инициативу организаторов турнира Norway Chess об учреждении нового чемпионата мира, который объединит классические и быстрые шахматы. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба FIDE.

Чемпионат будет называться Total Chess World Championship Tour. Он будет состоять из четырех турниров в году и выявлять победителя в трех дисциплинах: классические шахматы, быстрые шахматы и блиц.

Гарантированный призовой фонд турнира составит $2,7 млн в год - по $750 тыс. в каждом из первых трех турниров и $450 тыс. в финале. Пилотный чемпионат из одного этапа состоится осенью 2026 года, а первый полноценный турнир должен пройти в 2027 году.

Чемпионаты будут проходить в разных городах мира, и на последнем этапе будет объявлен победитель: официальный чемпион мира FIDE в смешанном разряде.

Norway Chess - ежегодный круговой шахматный турнир, который проходит в норвежском Ставангере с 2013 года с участием ведущих игроков мира.