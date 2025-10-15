Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Стоимость бензина в России за неделю выросла на 49 копеек Лавров отметил, что Стубб вышел в первые ряды русофобов
15 октября 2025 / 13:56
15 октября 2025 / 13:30
15 октября 2025 / 13:26
Политика
Переговоры Путина и аш-Шаара продолжались 2,5 часа
15 октября 2025 / 19:17
Переговоры Путина и аш-Шаара продолжались 2,5 часа
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Переговоры главы российского государства Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа продолжались 2,5 часа, сообщает ТАСС.

Встреча состоялась в Кремле. Это первое очное общение на высшем уровне с момента смены власти в Сирии.

В декабре прошлого года Башар Асад, возглавлявший Сирию с 2000 года, оставил пост и покинул страну, распорядившись передать власть мирным путем. Это произошло после того, как боевики оппозиционных вооруженных формирований вошли в Дамаск. 29 января текущего года Ахмед аш-Шараа был официально объявлен президентом Сирии на переходный период.

Первый контакт на высшем уровне между Москвой и Дамаском после смены власти в Сирии состоялся в феврале, когда в ходе разговора по телефону Путин и аш-Шараа обсудили ситуацию в Сирии. Президент РФ отметил тогда, что Москва сохраняет приверженность принципу "единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства", и подтвердил, что Россия готова продолжать помогать Сирии в улучшении социально-экономической обстановки. 

