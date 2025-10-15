Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
15 октября 2025 / 13:56
15 октября 2025 / 13:30
15 октября 2025 / 13:26
Лавров отметил, что Стубб вышел в первые ряды русофобов
15 октября 2025 / 19:38
© REUTERS/ Kent Nishimura/ТАСС
Президент Финляндии Александер Стубб оказался в первых рядах русофобов. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".
"Европа, безусловно, "подпевает". В первую очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц. Президент Финляндии Александер Стубб, наш финский сосед, вышедший сегодня в первые ряды русофобов, комментируя печально известный процесс согласования гарантий безопасности Украины, откровенно заявил, что никаких интересов России в этих гарантиях безопасности учтено не будет. И те, кто подпишутся под гарантиями безопасности Украины, должны понимать, что это при необходимости предполагает и оказание Киеву военной поддержки на поле боя", - указал глава российской дипломатии.