Лавров отметил, что Стубб вышел в первые ряды русофобов
15 октября 2025 / 19:38
Лавров отметил, что Стубб вышел в первые ряды русофобов
© REUTERS/ Kent Nishimura/ТАСС

Президент Финляндии Александер Стубб оказался в первых рядах русофобов. На это обратил внимание министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Европа, безусловно, "подпевает". В первую очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц. Президент Финляндии Александер Стубб, наш финский сосед, вышедший сегодня в первые ряды русофобов, комментируя печально известный процесс согласования гарантий безопасности Украины, откровенно заявил, что никаких интересов России в этих гарантиях безопасности учтено не будет. И те, кто подпишутся под гарантиями безопасности Украины, должны понимать, что это при необходимости предполагает и оказание Киеву военной поддержки на поле боя", - указал глава российской дипломатии.

