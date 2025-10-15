Стоимость бензина в России за неделю выросла на 49 копеек

В России средние потребительские цены на бензин в период с 7 по 13 октября текущего года выросли на 49 коп. - до 64,82 руб. за литр, дизель подорожал на 30 коп., до 73,24 руб. за литр. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.

Средняя стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 54 коп. и составила 61,73 руб. за литр. Средние цены на бензин марки АИ-95 выросли на 45 коп. - до 66,86 руб. за литр, АИ-98 - на 40 коп., до 86,46 руб. за литр. Средняя цена дизельного топлива поднялась на 30 коп., до 73,24 руб. за литр.

С 7 по 13 октября 2025 года изменение цен на бензин было отмечено в 80 субъектах РФ, более всего в Республике Алтай (+5,3%). Вместе с тем снижение цен на бензин было зафиксировано в Тульской (-0,6%) и Калужской (-0,1%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге за аналогичный период цены выросли на 0,5%.