Рютте: более половины стран НАТО готовы закупать у США оружие для Украины

Более половины государств НАТО объявили о готовности присоединиться к программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предполагает закупки у США оружия для Украины. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции по итогам заседания контактной группы на уровне министров обороны по поставкам оружия Киеву.

"Есть виды вооружений, которые могут предоставить только Соединенные Штаты, и им нет альтернативы. Это так называемая инициатива PURL. Когда мы начали заседание, 6 стран НАТО участвовали в этой инициативе, однако после встречи уже более половины государств НАТО - 16-17 - готовы подключиться к ней", - отметил генсек альянса.

По его словам, всего о намерении передать новые вооружения Киеву, закупленные у США или на двусторонней основе, объявили на встрече контактной группы 19 государств военного блока. Вместе с тем Рютте не уточнил, о каких именно вооружениях идет речь.