Лавров опроверг завершение аляскинского процесса

Процесс, запущенный в рамках саммита РФ и США на Аляске, еще не завершен. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Аляскинский процесс не завершен. В ответ на предложение, которое нам передали, внесли свою позицию, которая заключается в том, что мы принимаем это предложение по сути и предлагаем конкретный путь его реализации. Теперь ожидаем реакцию на наш ответ на их предложение", - сказал глава МИД РФ.

Саммит на военной базе близ Анкориджа состоялся в середине августа. Общение лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжалось около 3 часов.