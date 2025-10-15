Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Президент РФ подписал закон об усилении ответственности для иноагентов Файзуллин заявил о начале отопительного сезона в 73 регионах РФ
15 октября 2025 / 13:56
15 октября 2025 / 13:30
15 октября 2025 / 13:26
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Политика
Лавров опроверг завершение аляскинского процесса
15 октября 2025 / 20:37
Лавров опроверг завершение аляскинского процесса
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Процесс, запущенный в рамках саммита РФ и США на Аляске, еще не завершен. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Аляскинский процесс не завершен. В ответ на предложение, которое нам передали, внесли свою позицию, которая заключается в том, что мы принимаем это предложение по сути и предлагаем конкретный путь его реализации. Теперь ожидаем реакцию на наш ответ на их предложение", - сказал глава МИД РФ.

Саммит на военной базе близ Анкориджа состоялся в середине августа. Общение лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжалось около 3 часов. 

Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
