Лавров опроверг завершение аляскинского процесса
15 октября 2025 / 20:37
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Процесс, запущенный в рамках саммита РФ и США на Аляске, еще не завершен. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".
"Аляскинский процесс не завершен. В ответ на предложение, которое нам передали, внесли свою позицию, которая заключается в том, что мы принимаем это предложение по сути и предлагаем конкретный путь его реализации. Теперь ожидаем реакцию на наш ответ на их предложение", - сказал глава МИД РФ.
Саммит на военной базе близ Анкориджа состоялся в середине августа. Общение лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжалось около 3 часов.