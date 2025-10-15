Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Путин поздравил российских аграриев с хорошим урожаем зерна в 2025 году
15 октября 2025 / 20:59
Путин поздравил российских аграриев с хорошим урожаем зерна в 2025 году
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Собранный аграриями в текущем году урожай - не менее 132 млн тонн зерна - отличный результат. На этом акцентировал внимание президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и поздравил Минсельхоз и земледельцев с такими показателями.

"132 млн тонн - это хороший результат! Я хочу просто поздравить вас и всех, прежде всего - тех, кто работает на селе, с этим результатом", - сказал он, выслушав доклад министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут. 

Министр уточнила, что российским аграриям осталось еще убрать 9% площадей, и после этого объемы урожая могут составить 135 млн тонн.

"Сколько у нас пойдет на внутреннее потребление, и каков будет экспортный потенциал?" - спросил глава государства. Лут ответила, что в среднем внутреннее потребление составляет 86 млн тонн, с учетом переходящих остатков, показатель может составить около 50 млн тонн.

"Очень хорошо, замечательно!" - отметил президент.  

