Файзуллин заявил о начале отопительного сезона в 73 регионах РФ

В 73 регионах России стартовал отопительный сезон. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам министра, "на сегодняшний день отопительный период начат в 2 541 муниципальном районе 73 регионов". Он отметил, что тепло подано во все муниципалитеты 55 регионов. До конца текущей недели к ним присоединятся еще 11 областей.

Файзуллин сообщил, что общий уровень готовности многоквартирных домов в стране достиг 98,9%. Готовность коммунальной инфраструктуры составляет 98,6%.

"Нынешний отопительный сезон с регионами, Минэнерго и Ростехнадзором готовим по новым, усиленным требованиям, которые утвердили совместно с Госдумой и Совфедом для повышения персональной ответственности всех участников процесса", - указал он.

Министр добавил, что регионами на подготовку к зиме направлены 310 млрд рублей, напомнив, что кабмином осуществляется и адресная поддержка регионов в ходе отопительного сезона из федерального бюджета.