Президент РФ подписал закон об усилении ответственности для иноагентов

В России усилена ответственность за нарушение закона об иностранных агентах. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Ранее уголовная ответственность за уклонение от предоставления документов для внесения в реестр иноагентов или нарушение порядка деятельности иноагента наступала после двукратного привлечения к административной ответственности.

Теперь иноагента смогут привлечь к уголовной ответственности после того, как он один раз понес административное наказание за нарушение статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Норма касается и тех иноагентов, которые ранее были судимы по этой статье. Изменения внесены в статью 330.1 УК РФ.