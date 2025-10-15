Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
15 октября 2025 / 13:56
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
15 октября 2025 / 13:30
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
15 октября 2025 / 13:26
Общество
Президент РФ подписал закон об усилении ответственности для иноагентов
15 октября 2025 / 21:38
© Вячеслав Прокофьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС
В России усилена ответственность за нарушение закона об иностранных агентах. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.
Ранее уголовная ответственность за уклонение от предоставления документов для внесения в реестр иноагентов или нарушение порядка деятельности иноагента наступала после двукратного привлечения к административной ответственности.
Теперь иноагента смогут привлечь к уголовной ответственности после того, как он один раз понес административное наказание за нарушение статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Норма касается и тех иноагентов, которые ранее были судимы по этой статье. Изменения внесены в статью 330.1 УК РФ.