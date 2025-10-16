Orange: лидер путчистов на Мадагаскаре вступит в должность президента

Лидер группы военных, которые пришли к власти на Мадагаскаре 14 октября, полковник Майкл Рандрианирина, принесет присягу в качестве президента Республики Мадагаскар на переходный период 17 октября. Об этом информировал малагасийский портал Orange.

К присяге его приведет Высший конституционный суд, пишет портал со ссылкой на официальное коммюнике нового высшего органа власти, созданного военными, - Президентского совета за реформу Республики Мадагаскар.

25 сентября на Мадагаскаре вспыхнули антиправительственные акции с требованием отставки президента Андри Радзуэлины. Глава государства отказался покидать свой пост, но со временем отбыл в неизвестном направлении, сославшись на угрозы расправы в свой адрес.

Во вторник Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Мадагаскара отрешила президента от власти ввиду его отсутствия, что было одобрено Высшим конституционным судом. Власть в стране взяла группы военных во главе с Рандрианириной, которые объявили об упразднении конституции и о начале переходного периода, формирования новых органов власти.

Радзуэлина заявил о нелегитимности этих шагов.