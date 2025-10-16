Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
15 октября 2025 / 13:56
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
15 октября 2025 / 13:30
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
15 октября 2025 / 13:26
Политика
Трамп пошутил, что надеется получить Нобелевскую премию мира в 2026 году
16 октября 2025 / 10:42
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Президент США Дональд Трамп в шутку выразил надежду получить Нобелевскую премию мира в 2026 году.
"Я не думаю, что какой-либо президент США остановил хотя бы одну войну. Я остановил восемь войн за восемь месяцев. Получил ли я Нобелевскую премию? Нет", - отметил он во время приема в Белом доме в среду.
"Можете в это поверить? Даже я сказал, что это невозможно. Но подозреваю, что на следующий год будет лучше", - указал американский лидер.