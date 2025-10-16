Трамп пошутил, что надеется получить Нобелевскую премию мира в 2026 году

Президент США Дональд Трамп в шутку выразил надежду получить Нобелевскую премию мира в 2026 году.

"Я не думаю, что какой-либо президент США остановил хотя бы одну войну. Я остановил восемь войн за восемь месяцев. Получил ли я Нобелевскую премию? Нет", - отметил он во время приема в Белом доме в среду.

"Можете в это поверить? Даже я сказал, что это невозможно. Но подозреваю, что на следующий год будет лучше", - указал американский лидер.