Дамаск и Москва заинтересованы в сотрудничестве

Юрий Веселов, военный обозреватель

По приглашению президента Владимира Путина Москву с однодневным рабочим визитом 15 октября впервые после прихода к власти посетил руководитель государства и переходного правительства Сирии Ахмад аш-Шараа. Оба лидера на переговорах заявили о стремлении заложить общую основу для начала этапа восстановления отношений между Москвой и Дамаском.

Первоначально встреча обоих президентов планировалась в рамках намеченного на середину октября первого арабо-российского форума на высшем уровне в Москве. Но это мероприятие было отложено по причине участия лидеров арабских стран в «Саммите мира» по Газе в египетском Шарм аш-Шейхе. Вместе с тем исключительная важность отношений между Россией и Сирией стала причиной безотлагательности встречи Аш-Шараа и Путина в Москве.

Решение сирийского лидера совершить визит в срок, несмотря на перенос арабо-российского форума, свидетельствует о стремлении Дамаска договориться с Москвой по жизненно важным для сирийского народа вопросам. В самом начале своей деятельности на посту руководителя государства Аш-Шараа сказал, что он будет выстраивать отношения с русскими «в интересах своего народа».

Переговоры проходили в Кремле и длились около трех часов. Их итоги пока не обнародованы, однако сирийские средства массовой информации анонсировали некоторые темы. В их числе острая заинтересованность Сирии в участии России в восстановлении экономики арабской страны. Подчеркивалось, что в стране построено множество крупных экономических объектов с участием русских специалистов, десятки тысяч сирийцев получили техническое и другие виды образования в советских и российских учебных заведениях.

Владимир Путин высказал пожелание скорейшего формирования состава сирийской части совместной межправительственной экономической комиссии для практического рассмотрения вопросов двустороннего сотрудничества. На переговорах признано целесообразным выработать «дорожную карту» для нормализации и развития отношений в соответствии с итогами состоявшихся ранее поездок правительственных делегаций обеих стран в Дамаск и Москву.

Неделю назад российскую столицу в очередной раз посетила высокопоставленная сирийская военная делегация во главе с начальником генерального штаба ВС Сирии генералом Али ан-Наасаном, которая провела переговоры с представителями российского военного ведомства во главе с его заместителем генералом армии Юнус-Беком Евкуровым. Этому визиту предшествовала поездка в Москву и переговоры министра обороны Сирии генерала Мархафа Абу Касра.

О конкретных результатах переговоров сведений нет. Но ясно, что российская сторона заинтересована в сохранении своего военного присутствия на авиабазе Хмеймим (провинция Латакия) и в пункте материально-технического обеспечения в морском порту Тартус (провинция Тартус). Переговоры по данному вопросу велись и обе стороны воздерживались от огласки их итогов.

В свою очередь, новые сирийские власти считают наиболее предпочтительным сохранить военное и военно-техническое сотрудничество именно с Россией из-за того, что основная масса командного состава и технических специалистов в новой армии набрана из личного состава прежних вооруженных сил. Как известно, все вооружение и техника в них была русского производства. Решение должны принять власти в Дамаске.

Что касается российских военных объектов, то в соответствии с с действующим соглашением арендная плата за землю не предусмотрена. Но, если сирийская сторона настаивает на материальной компенсации, то ей можно предложить вариант сотрудничества России и Таджикистана. Москва за дислокацию в этой республике 201 военной базы расплачивается предоставлением Душанбе соответствующих вооружений и бесплатным обучением таджикских военных специалистов.

Но это как решат обе стороны. Но Дамаску необходимо знать, что никакие турки или кто другой, кроме русских, сирийцам не помогут избавиться от дурного наследия и вывести государство из кризиса. В том числе, решить проблему восстановления суверенитета и территориальной целостности.