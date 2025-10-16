Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
© Александр Щербак/ ТАСС
В России наступил сезон, который синоптики характеризуют как "предзимье". Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
"Установился период, который носит такое красивое название "предзимье". Метеорологи живут в своей рубрикации сезонов. У обычных людей четыре сезона, а у метеорологов шесть сезонов. Лето делится на первую и вторую половину и затем после осени наступает период "предзимья", - отметил специалист.
По его словам, этот период начинается с середины октября и длится примерно до 15-20 декабря. "Циркуляция очень изменчивая, погода готовится к переходу на зимний режим", - указал Вильфанд.