В России наступил сезон, который синоптики характеризуют как "предзимье". Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"Установился период, который носит такое красивое название "предзимье". Метеорологи живут в своей рубрикации сезонов. У обычных людей четыре сезона, а у метеорологов шесть сезонов. Лето делится на первую и вторую половину и затем после осени наступает период "предзимья", - отметил специалист.

По его словам, этот период начинается с середины октября и длится примерно до 15-20 декабря. "Циркуляция очень изменчивая, погода готовится к переходу на зимний режим", - указал Вильфанд.