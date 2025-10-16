Цена золота обновила исторический максимум, поднявшись выше $4 250 за унцию

Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $4 250 за тройскую унцию.

По состоянию на 06:11 мск, стоимость золота составляла $4 255,4 за тройскую унцию (+0,72%). К 07:05 мск цена на драгметалл замедлила рост до $4 249,5 за тройскую унцию (+0,58%).

Вместе с тем время фьючерс на серебро с поставкой в декабре 2025 года снижался на 0,23%, до $52,405 за тройскую унцию. На 05:51 мск, стоимость серебра росла до $52,89 (+0,69%) за тройскую унцию, обновляя исторический максимум, свидетельствуют данные площадки.