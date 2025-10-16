Межфракционная группа депутатов Госдумы подготовила поправки к проекту закона, подразумевающие расширение списка опасных пород собак, а также запрет на выгул крупных животных детьми, нетрезвыми и недееспособными гражданами. Об этом со ссылкой на текст документа сообщили "Известия".

Как отмечается, 24 сентября законопроект о запрете выгула опасных собак детьми до 16 лет и гражданами в состоянии алкогольного опьянения прошел первое чтение в Госдуме. Правительство тогда рекомендовало доработать инициативу, указав, что опасными могут быть любые крупные собаки, обладающие значительной физической силой.

Согласно доработанным изменениям, в перечень опасных пород могут войти ротвейлеры, алабаи, немецкие овчарки, хаски, доберманы и бультерьеры. Кроме того, в качестве одного из вариантов предлагается считать потенциально опасными всех собак, чья высота в холке превышает 30 или 40 сантиметров.

Инициатива предполагает, что детям до 14 лет может быть запрещено выгуливать собак выше 30 см, а подросткам от 14 до 16 лет - выше 40 см. Аналогичные ограничения предлагается распространить на граждан в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсичного опьянения, а также на признанных недееспособными.

Вместе с тем депутаты готовят поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за нарушение новых правил.