Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 16 октября отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня перешел к росту после снижения в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 0,38% и торговались на уровне 2 535,64 и 1 013,18 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 3,25 коп. и составлял 10,955 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 531,56 (-0,54%), индекс РТС находился на отметке в 1 011,55 пункта (-0,54%). Вместе с тем курс китайской валюты перешел к росту до 11,012 руб. (+2,45 коп.).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов торги долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.