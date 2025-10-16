Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 октября 2025 / 14:03
Москва
16 октября 2025 / 14:03
15 октября 2025 / 13:56
15 октября 2025 / 13:30
15 октября 2025 / 13:26
Политика
Орбан: Венгрия опасается контрмер России в случае изъятия ее активов
16 октября 2025 / 11:58
Орбан: Венгрия опасается контрмер России в случае изъятия ее активов
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Венгрия не поддержит предложение Еврокомиссии о конфискации замороженных на Западе финансовых активов России, если в результате возможных контрмер со стороны Москвы возникнет угроза интересам венгерских компаний. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу Mandiner.

"Если венгерские компании столкнутся с ответными мерами в России из-за того, что Венгрия также поддерживает использование конфискованных российских активов в Европе, то я, безусловно, не поддержу этого, так как это означает, что Венгрия понесет потери", - отметил он.

Предполагается, что вопрос о российских активах будет обсуждаться на саммите ЕС в Брюсселе 23-24 октября. Орбан указал, что Будапешт "консультируется по этому вопросу с Россией", поскольку хочет выяснить, какие ответные меры могут быть приняты Москвой в случае такого шага со стороны сообщества.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов РФ - немногим более 200 млрд евро - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий не раз выступал против их экспроприации, подчеркивая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

