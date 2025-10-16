Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Технологии
Специалисты назвали причину разрушения батискафа "Титан"
16 октября 2025 / 12:15
Специалисты назвали причину разрушения батискафа "Титан"
© U.S Coast Guard handout/ EYEPRESS via Reuters Connect/ТАСС

Разрушение батискафа "Титан" в ходе погружения к обломкам лайнера "Титаник" в 2023 году повлекли ошибки при проектировании. Такое заключение сделал Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).

"Мы выяснили, что инженерно-технологические процессы в компании - владельце батискафа OceanGate не соответствовали стандартам, что стало причиной того, что конструкция композитного глубоководного аппарата была изготовлена с многочисленными нарушениями и не соответствовала требованиям к устойчивости и износостойкости. Поскольку OceanGate не провела достаточно испытаний, в компании не знали настоящие показатели аппарата по этим параметрам, которые оказались значительно ниже целевых", - следует из итогового отчета ведомства о происшествии.

Кроме того, в компании не учитывали, какой эффект оказывают на конструкцию батискафа условия хранения, транспортировка путем буксировки в море. Специалисты также обратили внимание, что администрация OceanGate недостаточно тщательно отслеживала данные о состоянии аппарата. В частности, в результате этого в компании не заметили, что при одном из погружений незадолго до трагедии произошло расслоение в корпусе. Это повреждение в комбинации с "дополнительным повреждением неустановленного происхождения" спровоцировало потерю устойчивости конструкции аппарата.

Еще одним фактором составители доклада назвали действовавшие правила регулирования погружения на частных небольших батискафах. В NTSB считают эти нормы недостаточными и в связи с этим призывают экспертов Береговой охраны США проанализировать ситуацию на рынке таких услуг и обновить часть регулирующих норм.

