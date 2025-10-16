Politico: послам ЕС не удалось согласовать новые санкции против РФ

Послам Европейского союза в среду не удалось прийти к единому соглашению в отношении 19-го пакета санкций против России. Об этом со ссылкой на дипломатов пишет издание Politico.

Как отмечается, этот вопрос вновь будет обсуждаться 17 октября.

Днем ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ЕС, обсуждая ситуацию на Украине, прикрывает неспособность решать собственные проблемы. Он указал, что "не будет заинтересован в обсуждении новых антироссийских пакетов санкций, пока не увидит среди итогов обсуждений политические инструкции для Еврокомиссии касательно решения кризиса в автомобильной промышленности и проблем высоких цен на энергоносители".

9 октября агентство ТАСС со ссылкой на источник информировало о том, что утверждение 19-го пакета, по всей видимости, будет отложено до саммита ЕС 23-24 октября по причине противодействия Австрии, Венгрии и Словакии.