Politico: послам ЕС не удалось согласовать новые санкции против РФ
16 октября 2025 / 12:30
Politico: послам ЕС не удалось согласовать новые санкции против РФ
© Arterra/ Universal Images Group via Getty Images/ТАСС

Послам Европейского союза в среду не удалось прийти к единому соглашению в отношении 19-го пакета санкций против России. Об этом со ссылкой на дипломатов пишет издание Politico.

Как отмечается, этот вопрос вновь будет обсуждаться 17 октября.

Днем ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ЕС, обсуждая ситуацию на Украине, прикрывает неспособность решать собственные проблемы. Он указал, что "не будет заинтересован в обсуждении новых антироссийских пакетов санкций, пока не увидит среди итогов обсуждений политические инструкции для Еврокомиссии касательно решения кризиса в автомобильной промышленности и проблем высоких цен на энергоносители".

9 октября агентство ТАСС со ссылкой на источник информировало о том, что утверждение 19-го пакета, по всей видимости, будет отложено до саммита ЕС 23-24 октября по причине противодействия Австрии, Венгрии и Словакии. 

