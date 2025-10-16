Игорь Коваль назначен и.о. мэра Одессы

Исполняющим обязанности мэра Одессы назначен представитель украинской правящей партии "Слуга народа" Игорь Коваль. Соответствующее распоряжение размещено на сайте горсовета.

Некоторое время назад Владимир Зеленский подписал указ о создании военной городской администрации Одессы, которая будет дублировать функции действующей исполнительной власти, в связи с лишением мэра города Геннадия Труханова гражданства Украины. Должность мэра будет оставаться вакантной до проведения выборов.

Коваль - украинский политолог, доктор политических наук, корреспондент Украинской академии политических наук. В 2010 году назначен ректором Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. В 2020 году избран депутатом Одесского горсовета от партии "Слуга народа", с 2 декабря того же года является секретарем горсовета.

Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства 14 октября. Ранее петиция с соответствующим требованием меньше чем за сутки набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Автор обращения аргументировал его подачу тем, что журналисты не раз сообщали о вероятном наличии у Труханова российского гражданства.

Труханов опровергает факт наличия у него гражданства РФ. Ранее он заявлял, что решение о лишении его гражданства будет оспорено в Верховном суде Украины, если же это не поможет, то он обратится в Европейский суд по правам человека. Кроме того, Труханов заявлял, что намерен через США запросить у Москвы подтверждение об отсутствии у него паспорта РФ.