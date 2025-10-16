Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 октября 2025 / 14:24
Москва
16 октября 2025 / 14:24
15 октября 2025 / 13:56
15 октября 2025 / 13:30
15 октября 2025 / 13:26
Политика
Игорь Коваль назначен и.о. мэра Одессы
16 октября 2025 / 12:45
Игорь Коваль назначен и.о. мэра Одессы
© Мэрия Одессы/ТАСС

Исполняющим обязанности мэра Одессы назначен представитель украинской правящей партии "Слуга народа" Игорь Коваль. Соответствующее распоряжение размещено на сайте горсовета.

Некоторое время назад Владимир Зеленский подписал указ о создании военной городской администрации Одессы, которая будет дублировать функции действующей исполнительной власти, в связи с лишением мэра города Геннадия Труханова гражданства Украины. Должность мэра будет оставаться вакантной до проведения выборов.

Коваль - украинский политолог, доктор политических наук, корреспондент Украинской академии политических наук. В 2010 году назначен ректором Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. В 2020 году избран депутатом Одесского горсовета от партии "Слуга народа", с 2 декабря того же года является секретарем горсовета.

Зеленский подписал указ о лишении Труханова гражданства 14 октября. Ранее петиция с соответствующим требованием меньше чем за сутки набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Автор обращения аргументировал его подачу тем, что журналисты не раз сообщали о вероятном наличии у Труханова российского гражданства.

Труханов опровергает факт наличия у него гражданства РФ. Ранее он заявлял, что решение о лишении его гражданства будет оспорено в Верховном суде Украины, если же это не поможет, то он обратится в Европейский суд по правам человека. Кроме того, Труханов заявлял, что намерен через США запросить у Москвы подтверждение об отсутствии у него паспорта РФ.

