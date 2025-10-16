Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
В Москве открылась фотовыставка о вкладе народов Африки в разгром нацизма
16 октября 2025 / 14:06
В Москве открылась фотовыставка о вкладе народов Африки в разгром нацизма

15 октября 2025 г. в Московском доме национальностей состоялось торжественное открытие фотовыставки «Забытые страницы Второй мировой войны и вклад народов Африки в разгром нацизма».

Экспозиция организована Комиссией по общественной безопасности и народной дипломатии Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы и Ассоциацией предпринимательских сообществ «Объединенный центр делового сотрудничества ШОС» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы в рамках проекта «Наследники российской воинской славы».

В открытии выставки приняли участие историки, дипломаты, представители национально-культурных объединений, органов государственной власти, дипломатического корпуса. В своих выступлениях они подчеркивали, что Вторая мировая война была поистине глобальным конфликтом, а победа над нацизмом — общая заслуга всех народов, объединившихся в антигитлеровской коалиции.

В приветственном слове Директор Московского дома национальностей Сергей Ануфриенко отметил актуальность выставки в свете необходимости борьбы с фальсификациями истории, ее ценность для сохранения памяти о реальных масштабах Второй мировой войны и для укрепления взаимопонимания между народами.

Через серию из 59 уникальных работ — архивных и современных фотографий, документов и личных историй — выставка раскрывает малоизвестные широкой общественности факты. Фотоработы рассказывают о подвигах и жертвах сотен тысяч солдат и рабочих из африканских колоний, которые сражались и трудились на фронтах и в тылу. Отдельное внимание уделено судьбам российских эмигрантов и африканцев - солдат союзных войск, внесших вклад в общую Победу.

«Эта выставка — дань уважения и восстановление исторической справедливости. Она ломает стереотип о второй мировой как исключительно европейском конфликте и показывает ее как всемирную борьбу против фашизма. Важно помнить, что победа ковалась и на африканской земле, а представители всех континентов внесли в нее свой вклад», — отметил один из соавторов выставки историк Николай Сологубовский.

Гости выставки смогли познакомиться с личными историями отдельных героев антифашистского Сопротивления на Африканском континенте. Значительная часть экспозиции посвящена тому, как сегодня в Африке и мире сохраняется память об этих трагических и героических страницах нашей общей истории.

