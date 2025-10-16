Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
15 октября 2025 / 13:56
15 октября 2025 / 13:30
15 октября 2025 / 13:26
Безопасность
Средства ПВО нейтрализовали за сутки 278 беспилотников ВСУ
16 октября 2025 / 12:57
Средства ПВО нейтрализовали за сутки 278 беспилотников ВСУ
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские средства ПВО нейтрализовали за прошедшие сутки 6 управляемых авиационных бомб и 278 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 278 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 90 559 беспилотников, 633 зенитных ракетных комплекса, 25 533 танка и других боевых бронемашин, 1 602 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 505 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 089 единиц специальной военной автомобильной техники. 

