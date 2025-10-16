Reuters: власти США намерены следить, чтобы жителей Газы не принуждали уезжать

Американские власти будут следить за тем, чтобы ни один житель сектора Газа не был принужден к тому, чтобы против своей воли покинуть территорию анклава. Об этом со ссылкой на одного из старших советников администрации президента США передает агентство Reuters.

По словам чиновника, США уже сегодня рассматривают возможность начала восстановления некоторых районов сектора Газа, которые неподконтрольны радикальному палестинскому движению ХАМАС.

Он также заявил, что США ведут переговоры о создании безопасных зон внутри анклава ввиду информации о том, что на этой неделе сторонники ХАМАС убили в городе Газа семерых палестинцев, подозреваемых в сотрудничестве с израильскими властями.