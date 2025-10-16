Жительница Бурятии отсудила 500 тыс. рублей за недиагностированный туберкулез

Верховный суд Бурятии не удовлетворил жалобу ответчика по иску пациентки, которой рентгенолог одной из частных клиник не выявила своевременно туберкулез, из-за этого больной после упущенного времени пришлось удалить часть легкого. Об этом со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики сообщает ТАСС.

"Женщина обратилась в одну из частных клиник с жалобами на здоровье, врач-терапевт поставил предварительный диагноз, для верификации которого назначил проведение рентгенологического исследования органов грудной клетки. Врачом-рентгенологом клиники было дано заключение об отсутствии патологий. Через полгода пациентка обратилась в городскую больницу, при проведении флюорографии легких был диагностирован инфильтративный туберкулез верхней доли правого легкого в фазе распада. Больная проходила консервативное лечение, ввиду отсутствия положительной динамики проведена операция по удалению верхней части правого легкого", - указали в суде.

Проверка территориального органа Росздравнадзора по Республике Бурятия установила факт пропуска патологии врачом-рентгенологом. Пациентка обратилась в суд с целью возмещения вреда, причиненного ее здоровью, и взыскания компенсации морального вреда. Решением районного суда клинику обязали выплатить 500 тыс. рублей.

Со своей стороны, представитель ответчика подал апелляционную жалобу. Она осталась без удовлетворения.