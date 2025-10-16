Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 октября 2025 / 15:34
КОТИРОВКИ
USD
16/10
78.8390
EUR
16/10
91.7258
Новости часа
В Москве открылась фотовыставка о вкладе народов Африки в разгром нацизма В Швеции сообщили о давлении на нежелающих покупать Украине оружие у США
Москва
16 октября 2025 / 15:34
Котировки
USD
16/10
78.8390
0.0000
EUR
16/10
91.7258
0.0000
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
15 октября 2025 / 13:56
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
15 октября 2025 / 13:30
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
15 октября 2025 / 13:26
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Товарооборот Азербайджана и России с начала года вырос на 4,6%
16 октября 2025 / 13:45
Товарооборот Азербайджана и России с начала года вырос на 4,6%
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе - сентябре текущего года составил $3,659 млрд. Соответствующие данные приводятся на сайте Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

В январе - сентябре прошлого года товарооборот между двумя странами составил $3,499 млрд. Так, отмечается рост в 4,6%.

По информации ГТК, за девять месяцев 2025 года экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $883,587 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 2,8%, а импорт товаров из РФ - $2,639 млрд (рост на 5,1%).

Россия по итогам января - сентября занимает третье место среди торговых партнеров Азербайджана после Италии и Турции. На долю торговых операций с РФ в указанный промежуток времени пришлось 10,34% внешнеторгового оборота республики.

По итогам 2024 года товарооборот между двумя странами составил $4,799 млрд, это на 10,1% больше в сравнении с годом ранее. 

Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
13:59
В Швеции сообщили о давлении на нежелающих покупать Украине оружие у США
13:45
Товарооборот Азербайджана и России с начала года вырос на 4,6%
13:30
Жительница Бурятии отсудила 500 тыс. рублей за недиагностированный туберкулез
13:15
Reuters: власти США намерены следить, чтобы жителей Газы не принуждали уезжать
12:57
Средства ПВО нейтрализовали за сутки 278 беспилотников ВСУ
12:45
Игорь Коваль назначен и.о. мэра Одессы
12:30
Politico: послам ЕС не удалось согласовать новые санкции против РФ
12:15
Специалисты назвали причину разрушения батискафа "Титан"
11:58
Орбан: Венгрия опасается контрмер России в случае изъятия ее активов
11:43
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения