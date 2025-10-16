Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 октября 2025 / 15:56
КОТИРОВКИ
USD
16/10
78.8390
EUR
16/10
91.7258
Новости часа
На электронную трудовую книжку в России перевели 24 млн работников В Москве открылась фотовыставка о вкладе народов Африки в разгром нацизма
Москва
16 октября 2025 / 15:56
Котировки
USD
16/10
78.8390
0.0000
EUR
16/10
91.7258
0.0000
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
15 октября 2025 / 13:56
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
15 октября 2025 / 13:30
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
15 октября 2025 / 13:26
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
В Швеции сообщили о давлении на нежелающих покупать Украине оружие у США
16 октября 2025 / 13:59
В Швеции сообщили о давлении на нежелающих покупать Украине оружие у США
© REUTERS/ Lisi Niesner/ТАСС

Около 20 стран - членов НАТО готовы поддержать схему закупок оружия у США для Украины. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

"Однако есть ожидания справедливого распределения бремени, и те, кто еще не взял на себя обязательств, должны это сделать", - приводит его слова издание Politico.

Отмечается, что растущая поддержка программы усиливает давление на тех, кто к ней еще не присоединился, в частности на Великобританию и Францию. По мнению экспертов, для Великобритании сдерживающим фактором могут быть бюджетные ограничения, в то время как для Франции препятствия носят политический характер.

Как заявил высокопоставленный дипломат НАТО, программа Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), инициированная президентом США Дональдом Трампом, "будет эффективной только в том случае, если страны действительно окажут поддержку".

PURL была запущена 14 июля Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте. 17 сентября представитель альянса в Киеве Патрик Тернер заявил, что поставки американского оружия Украине осуществляются.

Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
14:15
На электронную трудовую книжку в России перевели 24 млн работников
13:59
В Швеции сообщили о давлении на нежелающих покупать Украине оружие у США
13:45
Товарооборот Азербайджана и России с начала года вырос на 4,6%
13:30
Жительница Бурятии отсудила 500 тыс. рублей за недиагностированный туберкулез
13:15
Reuters: власти США намерены следить, чтобы жителей Газы не принуждали уезжать
12:57
Средства ПВО нейтрализовали за сутки 278 беспилотников ВСУ
12:45
Игорь Коваль назначен и.о. мэра Одессы
12:30
Politico: послам ЕС не удалось согласовать новые санкции против РФ
12:15
Специалисты назвали причину разрушения батискафа "Титан"
11:58
Орбан: Венгрия опасается контрмер России в случае изъятия ее активов
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения