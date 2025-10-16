В Швеции сообщили о давлении на нежелающих покупать Украине оружие у США

Около 20 стран - членов НАТО готовы поддержать схему закупок оружия у США для Украины. Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

"Однако есть ожидания справедливого распределения бремени, и те, кто еще не взял на себя обязательств, должны это сделать", - приводит его слова издание Politico.

Отмечается, что растущая поддержка программы усиливает давление на тех, кто к ней еще не присоединился, в частности на Великобританию и Францию. По мнению экспертов, для Великобритании сдерживающим фактором могут быть бюджетные ограничения, в то время как для Франции препятствия носят политический характер.

Как заявил высокопоставленный дипломат НАТО, программа Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), инициированная президентом США Дональдом Трампом, "будет эффективной только в том случае, если страны действительно окажут поддержку".

PURL была запущена 14 июля Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте. 17 сентября представитель альянса в Киеве Патрик Тернер заявил, что поставки американского оружия Украине осуществляются.