На электронную трудовую книжку в России перевели 24 млн работников

В России порядка 24 млн работников в России переведены на электронную трудовую книжку, сообщается в Telegram-канале Соцфонда.

"В России 24 млн работников переведены на электронную трудовую книжку. Одним из главных преимуществ цифрового документа работники называют постоянный доступ к сведениям о своей трудовой деятельности, получить которые можно в считанные минуты через "Госуслуги", - следует из сообщения.

Вместе с тем электронная книжка дает возможность дистанционно направлять информацию при трудоустройстве. Компаниям электронная книжка позволяет уйти от устаревших форм учета. Кроме того, цифровой формат ведения данных повышает уровень их сохранности и безопасности.