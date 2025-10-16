Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
15 октября 2025 / 13:56
15 октября 2025 / 13:30
15 октября 2025 / 13:26
Экономика
На электронную трудовую книжку в России перевели 24 млн работников
16 октября 2025 / 14:15
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
В России порядка 24 млн работников в России переведены на электронную трудовую книжку, сообщается в Telegram-канале Соцфонда.
"В России 24 млн работников переведены на электронную трудовую книжку. Одним из главных преимуществ цифрового документа работники называют постоянный доступ к сведениям о своей трудовой деятельности, получить которые можно в считанные минуты через "Госуслуги", - следует из сообщения.
Вместе с тем электронная книжка дает возможность дистанционно направлять информацию при трудоустройстве. Компаниям электронная книжка позволяет уйти от устаревших форм учета. Кроме того, цифровой формат ведения данных повышает уровень их сохранности и безопасности.