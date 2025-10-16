Румыния будет предоставлять временный вид на жительство (ВНЖ) на пятилетний срок гражданам третьих стран в обмен на инвестиции в размере €400 тыс. Об этом со ссылкой на законопроект информировал портал profit.ro.

Как отмечается, жители стран, которые не входят в ЕС и европейскую экономическую зону (ЕЭЗ), для получения "золотой визы" могут приобрести государственные румынские облигации, купить недвижимость, вложить деньги в инвестиционные фонды или приобрести акции румынских компаний. Инвесторы и члены их семей, которые удовлетворят эти требования, смогут получить вид на жительство в стране на пять лет. По истечении указанного срока вид на жительство может быть продлен на тот же период. Вместе с тем можно будет подать документы на постоянное место жительство, а в дальнейшем - на румынское гражданство.

По данным портала, заявитель должен доказать легальность средств и не фигурировать в международных санкционных списках. Перед выдачей визы власти будут координировать действия с Румынской службой информации (РСИ, госбезопасность) и Службой внешней разведки.

Вместе с тем не уточняется, на какой стадии рассмотрения находится проект закона, каковы ориентировочные сроки и перспективы его принятия.