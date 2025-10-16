Путин отметил, что Россия остается одним из ведущих производителей нефти в мире

Россия сохраняет статус одного из ведущих производителей нефти в мире даже в условиях недобросовестной конкуренции. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

"Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на применение в отношении нас механизмов недобросовестной конкуренции", - отметил глава государства.