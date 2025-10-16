Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Новости часа
Парламент Франции отклонил обе резолюции о недоверии правительству Путин уверен, что уровень газификации в России превысит 75%
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
15 октября 2025 / 13:56
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
15 октября 2025 / 13:30
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
15 октября 2025 / 13:26
Экономика
Путин отметил, что Россия остается одним из ведущих производителей нефти в мире
16 октября 2025 / 14:59
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Россия сохраняет статус одного из ведущих производителей нефти в мире даже в условиях недобросовестной конкуренции. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

"Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти, несмотря на применение в отношении нас механизмов недобросовестной конкуренции", - отметил глава государства. 

Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
