Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
15 октября 2025 / 13:56
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
15 октября 2025 / 13:30
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
15 октября 2025 / 13:26
Политика
Политика
Володин считает проявлением геноцида депортацию россиян из Латвии
16 октября 2025 / 15:16
Володин считает проявлением геноцида депортацию россиян из Латвии
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Депортация властями Латвии россиян представляет собой проявление геноцида. На этом в ходе пленарного заседания акцентировал внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В Латвии определили крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не подтвердивших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина в этой связи. В России отмечали, что уже разработали меры для их обустройства на Родине.

"Холода наступают, они взяли стариков и выдворили из страны за их позицию. Это проявление геноцида", - указал Володин.

По его мнению, ответственных за решение о депортации россиян в итоге настигнет правосудие, как оно настигло тех, "кто в фашистской Германии убивал, уничтожал, занимался дискриминацией, геноцидом". "В итоге их ждала виселица. Вот такая же виселица ждет тех, кто принимал решения в отношении стариков, пенсионеров, наших соотечественников, высылая из Латвии", - подчеркнул председатель палаты.

"Латвия встает на путь нацистской Германии, преследует за инакомыслие, высылает престарелых, стариков. Это что такое? Это то же самое, что делал Гитлер. Но Европа молчала и домолчалась. Потом фашизм стучался в каждую из этих стран", - заключил он.

