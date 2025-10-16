Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
15 октября 2025 / 13:56
15 октября 2025 / 13:30
15 октября 2025 / 13:26
Безопасность
Российские ВС "Кинжалом" ответили на атаки ВСУ по гражданским объектам РФ

16 октября 2025 / 15:28
16 октября 2025 / 15:28
Российские ВС "Кинжалом" ответили на атаки ВСУ по гражданским объектам РФ
© Владимир Саяпин/ ТАСС

Российские ВС ударили по объектам газовой энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса страны. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что атака стала ответом на террористические удары Киева по гражданским объектам на территории Российской Федерации.

По данным ведомства, удар был нанесен ночью с применением высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и ударные беспилотные летательные аппараты.

Все заданные цели были поражены, поставленные задачи выполнены, указали в МО РФ.

