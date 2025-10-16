Путин уверен, что уровень газификации в России превысит 75%

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели выразил уверенность, что приблизившийся к 75% уровень газификации в стране и будет и дальше демонстрировать рост.

"Уровень газификации в России приближается к 75%, и, несомненно, будет расти дальше. Если быть более точным - 74,7%. С 2019 года рост составил 6,1 п.п.", - указал глава государства.