Парламент Франции отклонил обе резолюции о недоверии правительству

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции не поддержало обе резолюции о недоверии правительству Себастьена Лекорню, свидетельствуют результаты голосования.

"Необходимое большинство не достигнуто, резолюция отклонена", - объявила спикер Национального собрания Яэль Брон-Пиве.

За первую резолюцию, предложенную левой партией "Неподчинившаяся Франция", отдал свой голос 271 депутат, в то время как для вынесения вотума недоверия было необходимо 289 голосов парламентариев. Вторую резолюцию, внесенную правым "Национальным объединением", поддержали 144 депутата. "Заседание закрыто", - указала Брон-Пиве.

Так, правительство продолжит работу над подготовкой законопроекта о госбюджете на 2026 год, который станет следующим этапом противостояния между кабмином и оппозицией.

Кабинет министров Лекорню был сформирован 12 октября. В своей речи о политике правительства премьер пошел на уступки оппозиции и согласился приостановить непопулярную пенсионную реформу, подразумевающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Еще одним шагом примирения стал отказ от принятия законопроектов в обход парламента.