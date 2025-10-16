Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 октября 2025 / 17:27
КОТИРОВКИ
USD
16/10
78.8390
EUR
16/10
91.7258
Новости часа
Путин: подрыв "Северных потоков" ускорил смену ориентира поставок российского газа Шадаев анонсировал обновление белого списка интернет-ресурсов
Москва
16 октября 2025 / 17:27
Котировки
USD
16/10
78.8390
0.0000
EUR
16/10
91.7258
0.0000
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
15 октября 2025 / 13:56
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
15 октября 2025 / 13:30
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
15 октября 2025 / 13:26
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика
Парламент Франции отклонил обе резолюции о недоверии правительству
16 октября 2025 / 15:58
Парламент Франции отклонил обе резолюции о недоверии правительству
© Magali Cohen/ Hans Lucas via Reuters Connect/ТАСС

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции не поддержало обе резолюции о недоверии правительству Себастьена Лекорню, свидетельствуют результаты голосования.

"Необходимое большинство не достигнуто, резолюция отклонена", - объявила спикер Национального собрания Яэль Брон-Пиве.

За первую резолюцию, предложенную левой партией "Неподчинившаяся Франция", отдал свой голос 271 депутат, в то время как для вынесения вотума недоверия было необходимо 289 голосов парламентариев. Вторую резолюцию, внесенную правым "Национальным объединением", поддержали 144 депутата. "Заседание закрыто", - указала Брон-Пиве.

Так, правительство продолжит работу над подготовкой законопроекта о госбюджете на 2026 год, который станет следующим этапом противостояния между кабмином и оппозицией.

Кабинет министров Лекорню был сформирован 12 октября. В своей речи о политике правительства премьер пошел на уступки оппозиции и согласился приостановить непопулярную пенсионную реформу, подразумевающую повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Еще одним шагом примирения стал отказ от принятия законопроектов в обход парламента. 

Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
16:40
Путин: подрыв "Северных потоков" ускорил смену ориентира поставок российского газа
16:21
Шадаев анонсировал обновление белого списка интернет-ресурсов
15:58
Парламент Франции отклонил обе резолюции о недоверии правительству
15:44
Путин уверен, что уровень газификации в России превысит 75%
15:28
Российские ВС "Кинжалом" ответили на атаки ВСУ по гражданским объектам РФ
15:16
Володин считает проявлением геноцида депортацию россиян из Латвии
14:59
Путин отметил, что Россия остается одним из ведущих производителей нефти в мире
14:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 670 военных
14:32
Profit.ro: Румыния запустит продажу "золотых виз"
14:15
На электронную трудовую книжку в России перевели 24 млн работников
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения