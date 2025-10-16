Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
15 октября 2025 / 13:56
15 октября 2025 / 13:30
15 октября 2025 / 13:26
Технологии
Шадаев анонсировал обновление белого списка интернет-ресурсов
16 октября 2025 / 16:21
Шадаев анонсировал обновление белого списка интернет-ресурсов
© Михаил Терещенко/ ТАСС

В ближайшие дни будет произведено обновление белого списка для использования в периоды ограничений работы интернета в свете угроз безопасности. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев при общении с журналистами.

"В ближайшие дни", - ответил он на вопрос о сроках обновления белого списка.

Некоторое время назад Шадаев сообщал, что список российских сервисов и сайтов, доступных гражданам во время ограничений мобильной сети в России в целях безопасности, будет обновляться каждую неделю. Однако сегодня список обновляется не еженедельно в связи с длительным процессом согласования с компетентными ведомствами, указал он.

В августе Шадаев информировал о том, что Минцифры с операторами связи согласовало техническую схему доступа россиян к мобильному интернету в условиях ограничений для обеспечения безопасности.

