Шадаев анонсировал обновление белого списка интернет-ресурсов

В ближайшие дни будет произведено обновление белого списка для использования в периоды ограничений работы интернета в свете угроз безопасности. Об этом заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев при общении с журналистами.

"В ближайшие дни", - ответил он на вопрос о сроках обновления белого списка.

Некоторое время назад Шадаев сообщал, что список российских сервисов и сайтов, доступных гражданам во время ограничений мобильной сети в России в целях безопасности, будет обновляться каждую неделю. Однако сегодня список обновляется не еженедельно в связи с длительным процессом согласования с компетентными ведомствами, указал он.

В августе Шадаев информировал о том, что Минцифры с операторами связи согласовало техническую схему доступа россиян к мобильному интернету в условиях ограничений для обеспечения безопасности.