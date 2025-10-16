Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 октября 2025 / 18:37
КОТИРОВКИ
USD
16/10
78.8390
EUR
16/10
91.7258
Новости часа
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Москва
16 октября 2025 / 18:37
Котировки
USD
16/10
78.8390
0.0000
EUR
16/10
91.7258
0.0000
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
16 октября 2025 / 18:16
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
16 октября 2025 / 18:14
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
15 октября 2025 / 13:56
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Энергетический диалог / Политика и религия
Экономика
Путин: подрыв "Северных потоков" ускорил смену ориентира поставок российского газа
16 октября 2025 / 16:40
Путин: подрыв "Северных потоков" ускорил смену ориентира поставок российского газа
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Подрыв "Северных потоков" и отказ ЕС от российского газа только ускорили смену вектора поставок голубого топлива из России. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

"Казалось бы, отказ ряда стран Европы от российского газа, подрыв известных "Северных потоков" отрезали нас от традиционных рынков сбыта, нанесли удар по важному сектору нашего ТЭК. И надо признать, что, действительно, наш газовый экспорт поначалу снизился, но затем вновь начал расти. Он еще и не восстановился в полном объеме, но рост совершенно очевидный", - отметил российский лидер.

"Демарш Европейского союза лишь ускорил смену ориентира наших поставок в пользу более перспективных, ответственных покупателей, государств, которые знают свои интересы и действуют рационально, исходя именно из этих национальных интересов", - указал глава государства.

Он подчеркнул, что на мировом газовом рынке цепочки поставок тоже меняются по объективным причинам. "Устойчиво демонстрирует рост потребление газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. В то время как в той же Европе спрос на газ до сих пор ниже уровня 2019 года. Но почему спрос на первичный энергоноситель ниже? Потому что промышленное производство сокращается. Не нужно столько. Вот и все", - заключил Путин.

Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
17:30
Bild: в ЕС прорабатывают запрет на сигареты с фильтром и электронные сигареты
17:16
Москва ориентируется на официальные заявления Пекина и Нью-Дели по закупкам нефти
16:57
ФСБ отметила нацеленность НАТО расшириться на СНГ
16:40
Путин: подрыв "Северных потоков" ускорил смену ориентира поставок российского газа
16:21
Шадаев анонсировал обновление белого списка интернет-ресурсов
15:58
Парламент Франции отклонил обе резолюции о недоверии правительству
15:44
Путин уверен, что уровень газификации в России превысит 75%
15:28
Российские ВС "Кинжалом" ответили на атаки ВСУ по гражданским объектам РФ
15:16
Володин считает проявлением геноцида депортацию россиян из Латвии
14:59
Путин отметил, что Россия остается одним из ведущих производителей нефти в мире
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения