Подрыв "Северных потоков" и отказ ЕС от российского газа только ускорили смену вектора поставок голубого топлива из России. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

"Казалось бы, отказ ряда стран Европы от российского газа, подрыв известных "Северных потоков" отрезали нас от традиционных рынков сбыта, нанесли удар по важному сектору нашего ТЭК. И надо признать, что, действительно, наш газовый экспорт поначалу снизился, но затем вновь начал расти. Он еще и не восстановился в полном объеме, но рост совершенно очевидный", - отметил российский лидер.

"Демарш Европейского союза лишь ускорил смену ориентира наших поставок в пользу более перспективных, ответственных покупателей, государств, которые знают свои интересы и действуют рационально, исходя именно из этих национальных интересов", - указал глава государства.

Он подчеркнул, что на мировом газовом рынке цепочки поставок тоже меняются по объективным причинам. "Устойчиво демонстрирует рост потребление газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. В то время как в той же Европе спрос на газ до сих пор ниже уровня 2019 года. Но почему спрос на первичный энергоноситель ниже? Потому что промышленное производство сокращается. Не нужно столько. Вот и все", - заключил Путин.