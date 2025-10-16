Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
ФСБ отметила нацеленность НАТО расшириться на СНГ
16 октября 2025 / 16:57
© AP Photo/ Matthias Schrader/ТАСС
Курс на расширение Североатлантического альянса на восток продолжается под видом различных проектов на пространстве СНГ. На это обратил внимание директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде.
"Курс на расширение НАТО, прямым результатом которого стал украинский кризис, не заморожен. И продолжается в отношении других государств постсоветского пространства под видом различных проектов помощи в модернизации армии и военной инфраструктуры, техническом оснащении спецслужб и правоохранительных органов, подготовке специалистов", - указал он.