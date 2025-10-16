ФСБ отметила нацеленность НАТО расшириться на СНГ

Курс на расширение Североатлантического альянса на восток продолжается под видом различных проектов на пространстве СНГ. На это обратил внимание директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде.

"Курс на расширение НАТО, прямым результатом которого стал украинский кризис, не заморожен. И продолжается в отношении других государств постсоветского пространства под видом различных проектов помощи в модернизации армии и военной инфраструктуры, техническом оснащении спецслужб и правоохранительных органов, подготовке специалистов", - указал он.