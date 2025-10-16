Москва ориентируется на официальные заявления Пекина и Нью-Дели по закупкам нефти

Кремль ориентируется на те заявления по закупкам российской нефти, которые были официально представлены Индией и Китаем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие высказывания американского лидера Дональда Трампа.

Некоторое время назад президент США отметил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы заверил его в том, то страна откажется от покупки нефти из России.

"Мы ориентируемся на официальные заявления, которые были от МИД Индии, из Дели. И из Пекина также было заявление. Заявления эти всем доступны. Мы на них и ориентируемся", - указал представитель Кремля.

Ранее представитель индийского внешнеполитического ведомства Рандхир Джайсвал сообщил, что власти Индии в сфере импорта энергоносителей ориентируются на интересы своих потребителей.

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отмечал, что Трамп подрывает глобальные цепочки поставок своим требованием к другим странам отказаться от закупок российской нефти.