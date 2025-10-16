Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
16 октября 2025 / 18:16
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
16 октября 2025 / 18:14

Есть несколько вариантов завершения политического кризиса во Франции. Например, правящая верхушка может договориться с социалистами, чтобы он не голосовали за вотум недоверия. Они же договаривались с Марин Ле Пен, и она несколько раз проваливала вотум недоверия. Но не теперь, когда она получила приговор суда, запрещающий ей избираться. Если удастся купить социалистов, Макрон и компания смогут выиграть время и, может быть, дотянуть до выборов.

Если договориться с социалистами не получится, Макрону придется принимать непростые решения. Либо идти на досрочные выборы в Парламент, что явно невыгодно, либо договариваться уже не с социалистами, а со всем левым блоком с назначением компромиссного премьера.

Во Франции все стоят на низком старте с пониманием, что Макрон – это уходящая натура. Политические элиты думают, как лучше обмануть друг друга, чтобы выйти к предстоящим выборам с наилучшей стартовой позицией.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу: 

https://rutube.ru/video/8b37dbc9316c08a9828a668600fbe7d4/

 

