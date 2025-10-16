Bild: в ЕС прорабатывают запрет на сигареты с фильтром и электронные сигареты

Совет Евросоюза готовит инициативу о запрете электронных сигарет и табачных изделий с фильтром по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает газета Bild.

Как отмечается, Совет ЕС поддержит стратегию ВОЗ по "снижению привлекательности сигарет". Брюссель предложит "запрет на производство, импорт, дистрибуцию сигарет с фильтром". Запрет на электронные сигареты послужит "дополнительным вариантом регулирования".

По данным издания, предложенные меры будут иметь серьезные последствия для рынка табака и соответствующих регуляций в ЕС. В одной лишь Германии около 95% сигарет имеют фильтры. Так, возможные новые меры ЕС "равносильны фактическому запрету на сигареты", пишет газета.