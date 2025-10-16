Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Bild: в ЕС прорабатывают запрет на сигареты с фильтром и электронные сигареты
16 октября 2025 / 17:30
© Markus Scholz/ picture alliance via Getty Images/ТАСС
Совет Евросоюза готовит инициативу о запрете электронных сигарет и табачных изделий с фильтром по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает газета Bild.
Как отмечается, Совет ЕС поддержит стратегию ВОЗ по "снижению привлекательности сигарет". Брюссель предложит "запрет на производство, импорт, дистрибуцию сигарет с фильтром". Запрет на электронные сигареты послужит "дополнительным вариантом регулирования".
По данным издания, предложенные меры будут иметь серьезные последствия для рынка табака и соответствующих регуляций в ЕС. В одной лишь Германии около 95% сигарет имеют фильтры. Так, возможные новые меры ЕС "равносильны фактическому запрету на сигареты", пишет газета.