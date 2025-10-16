Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Экономика / США: после империи / США против КНР
Экономика
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
16 октября 2025 / 18:16

Решение о регулировании рынка редкоземельных металлов – весьма эффективный ход со стороны Китая. КНР контролирует большую часть этого рынка и показывает, что может закрыть для США очень многие возможности. США могут начать испытывать проблемы в сфере производства микроэлектроники, что приведет к кризису и гражданские, и военные проекты.

Сделав такой ход, Китай продемонстрировал Америке, что не только Соединенные Штаты могут создавать проблемы и диктовать свои условия политическим оппонентам.

США утратили свою гегемонию, просто они не могут этого осознать. Китай формирует заявку на лидерство в давно уже продолжающемся соперничестве с США.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос"  высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/856a62ff9654256f31ef89b553976175/

 

