Решение о регулировании рынка редкоземельных металлов – весьма эффективный ход со стороны Китая. КНР контролирует большую часть этого рынка и показывает, что может закрыть для США очень многие возможности. США могут начать испытывать проблемы в сфере производства микроэлектроники, что приведет к кризису и гражданские, и военные проекты.

Сделав такой ход, Китай продемонстрировал Америке, что не только Соединенные Штаты могут создавать проблемы и диктовать свои условия политическим оппонентам.

США утратили свою гегемонию, просто они не могут этого осознать. Китай формирует заявку на лидерство в давно уже продолжающемся соперничестве с США.

Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.

