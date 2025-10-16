Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа продлились 2,5 часа. Встреча проходила в Кремле 15 октября. Это первый очный контакт на высшем уровне с момента смены власти в Сирии.

Как заявил новый сирийский лидер перед началом переговоров, Сирия относится с уважением ко всем соглашениям с Россией, которые были подписаны в прошлые годы, и пытается их переосмыслить. "Мы уважаем все ранее подписанные соглашения между Москвой и Дамаском, а также стремимся определить новый характер двусторонних отношений", - указал он.

Первый контакт на высшем уровне между Москвой и Дамаском после смены власти в республике состоялся в феврале, когда в ходе телефонного разговора Путин и аш-Шараа обсудили ситуацию в Сирии. Российский лидер подчеркнул тогда, что Москва по-прежнему привержена принципу "единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства", и подтвердил, что РФ готова и дальше помогать Сирии в улучшении социально-экономической обстановки.

Обсуждался также вопрос о судьбе российских военных баз на территории Сирии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя информацию, появившуюся в СМИ, о заинтересованности властей Сирии в возобновлении работы российских патрулей в южных районах страны, Песков заметил, что не знаком с такими публикациями.

России принадлежат два военных объекта в Сирии - пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия. 19 декабря 2024 года Путин заявил, что Москва предложила использовать российские военные базы для доставки гуманитарной помощи в Сирию. 27 декабря источник ТАСС сообщал, что новые сирийские власти в ближайшее время не планируют разрывать соглашения, по которым Россия использует базы в Латакии и Тартусе.

Арабист Андрей Онтиков полагает, что заявление аш-Шараа «распространяется на аспекты военно-политического сотрудничества с нашей страной. Это касается и военных баз, и того оружия, которое есть у Сирии. Не секрет, что значительная его часть поставлялась еще в советские времена, часть уже во времена современной России, и все это требует модернизации, поставок боеприпасов, обучения армии, то есть сирийская сторона заинтересована в этом. И тут мне кажется, играют основную роль не военные и экономические аспекты, а на первое место выходят политические аспекты. Напомню, что когда в Сирии сменилась власть, новое руководство Аш-Шараа попытались заигрывать с американцами, и получилось так, что они потеряли значительную часть своего суверенитета над южными районами страны. Начались восстания друзов, началось более плотное проникновение Израиля в эте районы Сирии, и уже заговорили о возможном формировании коридора Давида, который бы связал израильские территории с курдскими районами Сирии. Этот коридор должен был проходить вдоль границы с Ираком и Иорданией по сирийской территории. Соответственно, когда новые сирийские власти натолкнулись на такую ситуацию, у них возникло осознание, что нужно перебалансировать свою внешнюю политику за счет сближения или вернее восстановления сотрудничества с нашей страной».

По словам эксперта, «надо понимать, что позиция Аш-Шараа очень неустойчива по отношению к России, и мы понимаем, в каких отношениях мы находились еще год назад. К тому же не надо забывать, к какой организации принадлежит нынешний сирийский президент, в какие списки его организация занесена в РФ. Поэтому сотрудничество будет строиться с пониманием, что такое сотрудничество не будет, как во времена Башара Асада. Поэтому если говорить об интересах России, то России надо более внимательно смотреть за рисками и понимать, куда движется ситуация. Сейчас сирийцы заинтересованы в таком сотрудничестве в силу перебалансировки своей внешней политики, но времена меняются, и всякое может быть».