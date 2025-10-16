Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 октября 2025 / 20:08
КОТИРОВКИ
USD
16/10
78.8390
EUR
16/10
91.7258
Новости часа
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Москва
16 октября 2025 / 20:08
Котировки
USD
16/10
78.8390
0.0000
EUR
16/10
91.7258
0.0000
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
16 октября 2025 / 19:14
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
16 октября 2025 / 18:16
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
16 октября 2025 / 18:14
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Война в Сирии / Сирийский кризис
Безопасность
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
16 октября 2025 / 19:14

Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа продлились 2,5 часа. Встреча проходила в Кремле 15 октября. Это первый очный контакт на высшем уровне с момента смены власти в Сирии.

Как заявил новый сирийский лидер перед началом переговоров, Сирия относится с уважением ко всем соглашениям с Россией, которые были подписаны в прошлые годы, и пытается их переосмыслить. "Мы уважаем все ранее подписанные соглашения между Москвой и Дамаском, а также стремимся определить новый характер двусторонних отношений", - указал он.

Первый контакт на высшем уровне между Москвой и Дамаском после смены власти в республике состоялся в феврале, когда в ходе телефонного разговора Путин и аш-Шараа обсудили ситуацию в Сирии. Российский лидер подчеркнул тогда, что Москва по-прежнему привержена принципу "единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства", и подтвердил, что РФ готова и дальше помогать Сирии в улучшении социально-экономической обстановки.

Обсуждался также вопрос о судьбе российских военных баз на территории Сирии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя информацию, появившуюся в СМИ, о заинтересованности властей Сирии в возобновлении работы российских патрулей в южных районах страны, Песков заметил, что не знаком с такими публикациями.

России принадлежат два военных объекта в Сирии - пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия. 19 декабря 2024 года Путин заявил, что Москва предложила использовать российские военные базы для доставки гуманитарной помощи в Сирию. 27 декабря источник ТАСС сообщал, что новые сирийские власти в ближайшее время не планируют разрывать соглашения, по которым Россия использует базы в Латакии и Тартусе.

Арабист Андрей Онтиков полагает, что заявление аш-Шараа «распространяется на аспекты военно-политического сотрудничества с нашей страной. Это касается и военных баз, и того оружия, которое есть у Сирии. Не секрет, что значительная его часть поставлялась еще в советские времена, часть уже во времена современной России, и все это требует модернизации, поставок боеприпасов, обучения армии, то есть сирийская сторона заинтересована в этом. И тут мне кажется, играют основную роль не военные и экономические аспекты, а на первое место выходят политические аспекты. Напомню, что когда в Сирии сменилась власть, новое руководство Аш-Шараа попытались заигрывать с американцами, и получилось так, что они потеряли значительную часть своего суверенитета над южными районами страны. Начались восстания друзов, началось более плотное проникновение Израиля в эте районы Сирии, и уже заговорили о возможном формировании коридора Давида, который бы связал израильские территории с курдскими районами Сирии. Этот коридор должен был проходить вдоль границы с Ираком и Иорданией по сирийской территории. Соответственно, когда новые сирийские власти натолкнулись на такую ситуацию, у них возникло осознание, что нужно перебалансировать свою внешнюю политику за счет сближения или вернее восстановления сотрудничества с нашей страной».

По словам эксперта, «надо понимать, что позиция Аш-Шараа очень неустойчива по отношению к России, и мы понимаем, в каких отношениях мы находились еще год назад. К тому же не надо забывать, к какой организации принадлежит нынешний сирийский президент, в какие списки его организация занесена в РФ. Поэтому сотрудничество будет строиться с пониманием, что такое сотрудничество не будет, как во времена Башара Асада. Поэтому если говорить об интересах России, то России надо более внимательно смотреть за рисками и понимать, куда движется ситуация. Сейчас сирийцы заинтересованы в таком сотрудничестве в силу перебалансировки своей внешней политики, но времена меняются, и всякое может быть».     

     

Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
17:30
Bild: в ЕС прорабатывают запрет на сигареты с фильтром и электронные сигареты
17:16
Москва ориентируется на официальные заявления Пекина и Нью-Дели по закупкам нефти
16:57
ФСБ отметила нацеленность НАТО расшириться на СНГ
16:40
Путин: подрыв "Северных потоков" ускорил смену ориентира поставок российского газа
16:21
Шадаев анонсировал обновление белого списка интернет-ресурсов
15:58
Парламент Франции отклонил обе резолюции о недоверии правительству
15:44
Путин уверен, что уровень газификации в России превысит 75%
15:28
Российские ВС "Кинжалом" ответили на атаки ВСУ по гражданским объектам РФ
15:16
Володин считает проявлением геноцида депортацию россиян из Латвии
14:59
Путин отметил, что Россия остается одним из ведущих производителей нефти в мире
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения