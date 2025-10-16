Трамп констатирует торговую войну с КНР

Американский президент Дональд Трамп считает, что США находятся в состоянии торговой войны с Китаем. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

"Мы сейчас в ней участвуем", - ответил Трамп на вопрос о том, будет ли торговая война между двумя странами, если ему не удастся достичь договоренностей на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Встреча, как ожидается, состоится в Южной Корее на предстоящем саммите АТЭС, намеченном на конец октября - начало ноября.

Вся мировая экономика неизбежно почувствует последствия торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о намерении Вашингтона с 1 ноября или ранее увеличить на 100% размер таможенных пошлин в отношении КНР, а также ввести меры экспортного контроля на программное обеспечение. Позже американский лидер заявил, что США уже находятся в состоянии торговой войны с Китаем.

Заместитель Главного редактора журнала «Проблемы Дальнего востока», главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский считает, что заявление Трампа «вполне соответствует действительности. Переговоры проходят неудачно. На Форуме АТЭС Си Цзиньпин не будет встречаться с Трампом. Я уже не говорю о том, что сохраняется большой дефицит в торговле Китая с Америкой. США пока не снимают задачу стать лидером, но темпы экономического роста Китая выше. А если посмотреть на экономические рейтинги, Америка откатилась с 1-го места на 6-7 место, а дальше еще ниже будет».

Однако, по словам эксперта, «готовы ли США реально обострять отношения с Китаем - это серьезный вопрос. Дело в том, что для Америки здесь возникают колоссальные риски. Потеря китайского рынка для американского бизнеса - это серьезно, хотя худо-бедно пока американский экспорт туда идет. Но все зависит от политики США. Там есть Конгресс, возможно будет оказано давление на Трампа, ведь у него ситуация не ахти какая. Поэтому он возможно вынужден будет пойти на попятную».