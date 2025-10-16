Шмыгаль: союзники Украины обязались купить ей американского оружия на $422 млн

Обязательства союзников Киева по программе закупок американского оружия PURL, которые они предоставили на встрече контактной группы в Брюсселе, составили $422 млн. Соответствующее сообщение разместил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в соцсети X.

Вместе с тем ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает в октябре на выделение в рамках PURL $1-1,5 млрд. Приобретенные ранее у США пакеты военной помощи по этой программе составляли $500 млн, так что нового объема не хватит даже для финансирования еще одного такого пакета.

Вместе с тем Украина получила обещания от ряда стран предоставить военную помощь на двусторонней основе: от Швеции - $8 млрд на период 2026-2027 годов, от Чехии - $72 млн, от Канады - $20 млн, от Португалии - на $12 млн, от Финляндии - обещание предоставить пакет военной помощи без уточнения его стоимости.

Кроме того, союзники Украины, по словам Шмыгаля, выразили готовность направить инвестиции в украинский оборонно-промышленный сектор на общую сумму свыше $715 млн, в том числе Норвегия - $600 млн, Нидерланды - $106 млн, Канада - $8 млн, Исландия - $4 млн. Основные средства пойдут на производство различных дронов.

Программа PURL была инициирована 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генсеком НАТО Марком Рютте. Согласно данному механизму, союзники по НАТО выкупают вооружения для Киева из американских запасов.

31-е заседание контактной группы по военным поставкам Украине прошло в Брюсселе 15 октября.