Марина Харькова, журналист, Донецк

Украинские генералы, полковники, военные эксперты и журналисты мрачно описывают ситуацию на фронте, где обстановка становится критической для ВСУ. При этом с фронта в тыловые регионы, особенно в Киев, нелегально перевозится огромное количество боеприпасов. Об этом заявил командир 25-й бригады Нацгвардии Украины Михаил Крыжановский, выдвинув интересные версии, зачем это делается.

«Мы отрабатываем очень много боеприпасов, оружия на блокпостах, провозимых в Киев. И опять же, непонятно для чего их провозят. Кто-то, возможно, себе, а кто-то, возможно, делает какие-то склады? И хотя все средства мы изымаем совместно с национальной полицией, но есть тревога», – сказал он.

Пока украинские боевики массово вывозят оружие в города для таинственных «складов», российская армия продавливает украинскую оборону по всем ключевым направлениям. Ситуация для ВСУ на Запорожском направлении критическая – российская армия атакует в районе Степногорска, отступать из которого нельзя, потому что это – последний рубеж обороны перед Запорожьем, тревожится украинский военный корреспондент Богдан Пападин. По его мнению, когда ВС РФ возьмут Степногорск, под ударом окажется южная часть Запорожья.

«Тут атакуют десантные штурмовые полки россиян. Сейчас они избрали другую тактику – вместо попыток зайти в южную часть города, теперь идут вдоль бывшей береговой линии водохранилища и наступают через поселок Приморское. То есть, обходят Степногорск и заходят в тыл наших позиций, и тут нам уже отступать некуда. Степногорск, Приморское – это последний рубеж обороны. Если Российская Федерация его захватывает, то сможет доставать дронами до южной части Запорожья. А самые очевидные и наглядные изменения за неделю происходят на границе Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Там бои у поселков Григоровка и Нововасильевское, это прямой путь за спину нашей украинской группировке в Гуляйполе. А Гуляйполе – это райцентр Запорожской области».

Украинский военный эксперт Константин Машовец подтверждает эти факты и сообщает, что «всё больше отказов среди военных идти в штурмовые действия на Покровском выступе, где спустя более 1,5 месяцев украинская армия не смогла отбить этот участок фронта, несмотря на переброску сюда десятков тысяч лучших украинских военных». Особое внимание он уделяет тому, что ВСУ не удается остановить 5-ю армию ВС РФ и на стыке Днепропетровской и Запорожской областей. «Противник продвигается и прорывается во фланг нашей группировке на Гуляйпольском направлении. Также россияне готовят широкомасштабную наступательную операцию на Константиновку и Дружковку в Донбассе. Одним из основных элементов будет концентрическое наступление через Часов Яр. А сейчас российская сторона дожидается разрешения ситуации на Добропольском выступе и на Покровском (Красноармейском) направлении, чтобы использовать освободившиеся резервы. Более того, командование 51-армии РФ продолжает активные наступательные действия по направлению на Родинское. Они там фактически Николаевку, Новоэкономическое зачистили. А их передовые группы уже заняли территории у шахты западнее Новоэкономического по дороге на Мирноград и блокируют северный участок Покровского укрепрайона ВСУ», – считает Машовец.

Что касается панических настроений украинских милитари-экспертов, то она вызвана тем, что Гуляйполе – это довольно большой город и на подходах к нему российская армия применила тактику инфильтрации. Украинские аналитики сообщили, что ее суть в том, что пользуясь глухими местами в зоне ответственности ВСУ, промежутками между позициями, российские бойцы обходят их и в итоге берут под контроль тыловые логистические зоны ВСУ. «Такую тактику они применяют везде», – констатировал Машовец.

А экс-командующий аэромобильными войсками ВСУ полковник Иван Якубец признал, что «В Днепропетровской области (Новопавловское направление) мы тоже теряем территории. Там в морально-психологическом плане существует уверенность, что россияне побеждают. Потихоньку, помаленьку, но побеждают, а нам не удается их остановить».

Русские продолжают сжимать кольцо и вокруг основного укрепрайона Донбасса, заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. «Покровск – это ключ к продвижению дальше на захват нашего оборонного рубежа, который начинается с Покровска и ведет к Константиновке, Дружковке, Славянску, Краматорску. И действия идут не только со стороны Покровска, а на Краматорск и Славянск ещё и со стороны Северска, Лимана».

Украинцы не могут поднять голову из окопов, пожаловался комбат 29-й озрб ВСУ с позывным «Хам». «Покровское, Днепропетровское, Купянское направление – там печально, людей не хватает, вот у россиян и успех. По 180 дней пехота сидит на позициях и нет им замены. Высидеть сейчас 180 дней на позиции очень сложно. Это не 22-23 годы, когда на позициях можно было спокойно чаю попить. Особо не вылезешь, потому что их беспилотники не дают спуску. Как поменять человека за 180 дней, если туда даже сложно подойти? Зачем им переговоры, если у них успех по линии фронта? Давят на Покровск, Днепропетровск, Купянск – самое болезненное, у нас там пробелы в линии фронта, не хватает людей. Успех на Покровске у россиян есть, они Покровск обходят, взяли уже в кольцо. Когда их бпла-подразделение «Рубикон» заехало на Торецкое, Константиновское и Покровское направление, то чисто выбивал нашу логистику», – разозлен украинский боевик.

А потеря Купянска усложнит ВСУ логистики целого направления на фронте, рассказал немецким журналистам командир 15-й бригады Нацгвардии Украины «Кара-Даг» Александр Букатар.

«Если провалится Купянск, уже надо будет разворачиваться фронту на Боровой. То есть не в линию держаться, а заворачивать фланг, чтобы сдерживать. Конечно, это проблема. Потому что за Боровой непосредственно идёт Донецкое направление, с которого точно так же с фланга будет отрезаться и наша логистика, и удерживание обороны. То есть линия боевого соприкосновения станет длиннее. А личного состава больше не станет», – жаловался он немцам.

Полковник СБУ, контрразведчик Олег Стариков сообщил, что украинские формирования оказались под угрозой окружения на ряде участков, а ситуация носит элементы тактического кризиса.

«На Добропольском направлении контрнаступление ВСУ с целью подрезать образовавшийся выступ не удалось. Противник активизировал боевые действия и берет в оперативное окружение уже наши оперативные части. Украинское командование уже не сможет вывести много сил из почти окружённых Покровска и Мирнограда. Ситуация на фронтах осложняется. На Покровском и Купянском направлении тактический кризис перерастает в оперативно-тактический. Их судьба будет решена в течение этой недели. В Покровском укрепрайоне наши силы как с западного, так и с восточного фланга взяты в огневое и даже оперативное окружение. Технику вывести не удастся, дай бог вывести личный состав. А там две-три бригады. Поэтому ситуация крайне тяжёлая. Фактически начинается изоляцмя Покровска, Мирнограда и Родинского, где все основные пути окажутся под прямым или перекрестным огневым контролем, а это уже шаг к оперативному окружению», – оценил обстановку он.

Пока украинские боевики пытаются удержать фронт, компании, близкие к окружению Зеленского, захватили рынок беспилотников и дерут три шкуры с украинской армии, заявил офицер ВСУ Юрий Касьянов.

«Господин Ермак очень обижен, что я пишу о топ-коррупции, о компании FirePoint, которая удивительным образом получила треть рынка беспилотников прошлого года, а в позапрошлом году ее вообще не существовало. И эту компанию возглавляют люди, которые никакого отношения раньше к БПЛА не имели – локационный менеджер, архитектор мебели. И странным образом эти люди связаны с офисом президента, находятся в совете по предприятиям при президенте Украины. При этом они продают государству эти беспилотники в два-три раза больше той цены, которая разрешена», – негодует он.

А то, что поставляется в войска, часто взрывается прямо на стартовом столе или в руках у солдат, поддержал его украинский офицер Алексей Петров. «60% из поставленных двух миллионов FPV малопригодны для боевого применения. И это очень серьезно. FPV-дрон это конструкция сложная, и если в нем будет какая-то плохая плата инициации, произойдет самоподрыв: или на стартовом столе, или в руках. И у нас дроны уже небезопасны для самих украинцев. И это очень больной вопрос», – сообщил боевик.

Пока Россия модернизировала свои «Искандеры» и «Кинжалы», снизив эффективность украинского ПВО «Patriot» с 42 до 6%, США тормозят с поставками Украине ракет даже для устаревших самолетов F-16, возмущен бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.