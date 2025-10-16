В России штрафы за склонение к аборту могут достичь 800 тыс. рублей

Проект федерального закона о защите женщин от склонения к аборту предусматривает введение штрафов от 50 тыс. до 800 тыс. рублей за уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман или требования, которые нацелены на принуждение женщины к прерыванию беременности. Об этом заявила зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина в беседе с ТАСС.

"Законопроект предполагает наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 000 до 100 000 рублей; на должностных лиц - от 100 000 до 300 000 рублей. Действия, совершенные в отношении несовершеннолетней, в отношении двух или более лиц, в публичном выступлении, публично демонстрирующимся произведении, СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях, с использованием служебной зависимости, - наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 000 до 200 000 рублей; на должностных лиц - от 100 000 до 500 000 рублей; на юридических лиц - от 500 000 до 800 000 рублей", - указала она.

По словам собеседницы агентства, закон предполагает введение только административной ответственности. Она считает, что "принятие закона может повлиять на климат в семье: зная, что склонение к аборту незаконно, члены семьи будут от него воздерживаться. Склонение к аборту - это уже агрессия, это посягательство и на ребенка, и на здоровье женщины, и отказывать ей в правовой защите из-за того, что нарушитель ее прав будет недоволен, как минимум несправедливо по отношению к матери", - сказала она.

Закон о запрете склонения к аборту принят в 25 регионах РФ. После принятия закона по итогам прошлого года число абортов, в частности в Мордовии, сократилось на 51%; в Псковской области - на 24%; в Новгородской области - на 17,8%; в Коми - на 16,2 %.