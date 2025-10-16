Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 октября 2025 / 21:40
КОТИРОВКИ
USD
16/10
78.8390
EUR
16/10
91.7258
Новости часа
Папа Римский Лев XIV подверг критике использование голода как оружия в конфликтах Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Москва
16 октября 2025 / 21:40
Котировки
USD
16/10
78.8390
0.0000
EUR
16/10
91.7258
0.0000
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
16 октября 2025 / 19:14
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
16 октября 2025 / 18:16
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
16 октября 2025 / 18:14
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Русский мир / Восстановление Донбасса
Экономика
С 2022 года в Донбассе и Новороссии построили более 6,4 тыс. км дорог
16 октября 2025 / 18:31
С 2022 года в Донбассе и Новороссии построили более 6,4 тыс. км дорог
© Алексей Коновалов/ ТАСС

В регионах Донбасса и Новороссии с 2022 года построено и реконструировано свыше 6,4 тыс. км дорог. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

"На сегодняшний день мы преодолели планку в 6,4 тыс. км построенных и реконструированных дорог. Мы вышли на плановые объемы. Кстати, в 2025 году мы уже почти во всех регионах перевыполнили планы. Сейчас мы добавили 10 млрд дополнительных средств, плюс еще планируем около 10 млрд рублей добавить, чтобы уже в этом году приступить к реализации планов 2026 года", - отметил он. 

Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
19:32
Папа Римский Лев XIV подверг критике использование голода как оружия в конфликтах
19:13
ТАСС: беседа Путина и Трампа стала первой почти за два месяца
18:59
Нетаньяху подтвердил решительность Израиля достичь всех целей войны в Газе
18:45
В Греции приняли закон, разрешающий вводить 13-часовой рабочий день
18:31
С 2022 года в Донбассе и Новороссии построили более 6,4 тыс. км дорог
18:15
В России штрафы за склонение к аборту могут достичь 800 тыс. рублей
17:57
Шмыгаль: союзники Украины обязались купить ей американского оружия на $422 млн
17:30
Bild: в ЕС прорабатывают запрет на сигареты с фильтром и электронные сигареты
17:16
Москва ориентируется на официальные заявления Пекина и Нью-Дели по закупкам нефти
16:57
ФСБ отметила нацеленность НАТО расшириться на СНГ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения