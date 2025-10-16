Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Экономика
С 2022 года в Донбассе и Новороссии построили более 6,4 тыс. км дорог
16 октября 2025 / 18:31
© Алексей Коновалов/ ТАСС
В регионах Донбасса и Новороссии с 2022 года построено и реконструировано свыше 6,4 тыс. км дорог. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24".
"На сегодняшний день мы преодолели планку в 6,4 тыс. км построенных и реконструированных дорог. Мы вышли на плановые объемы. Кстати, в 2025 году мы уже почти во всех регионах перевыполнили планы. Сейчас мы добавили 10 млрд дополнительных средств, плюс еще планируем около 10 млрд рублей добавить, чтобы уже в этом году приступить к реализации планов 2026 года", - отметил он.