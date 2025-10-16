Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
16 октября 2025 / 21:40
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
16 октября 2025 / 19:14
16 октября 2025 / 18:16
16 октября 2025 / 18:14
Экономика
В Греции приняли закон, разрешающий вводить 13-часовой рабочий день
16 октября 2025 / 18:45
В Греции приняли закон, разрешающий вводить 13-часовой рабочий день
© AP Photo/ Petros Giannakouris/ТАСС

Парламентарии в Греции приняли закон о 13-часовом рабочем дне, спровоцировавший протесты профсоюзов и оппозиционных партий. Об этом информировало Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

Сообщается, что в ходе голосования за законопроект Министерства труда и социальной защиты Греции под названием "Справедливый труд для всех" проголосовали 156 депутатов от правящей партии "Новая демократия" и 2 независимых депутата (из всего 300 депутатов). Против инициативы выступили 109 депутатов оппозиционных партий за исключением представителей партии "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс", которые воздержались.

В последние месяцы профсоюзы при поддержке оппозиционных партий провели всеобщие забастовки и митинги по всей стране, протестуя против принятия законопроекта, называя его "трудовым средневековьем". Митинги проходили с требованиями о работе 5 дней в неделю по 7 часов в день и увеличении оплаты труда.

Выступившая в парламенте министр труда и социальной защиты Ники Керамеос обратила внимание, что проект закона ее ведомства включает 97 статей, многие из которых предусматривают дополнительные льготы для трудящихся, а оппозиция фокусирует внимание лишь на одной статье "о якобы вводимом 13-часовом рабочем дне" для всех.

По ее словам, 13-часовой рабочий день предусмотрен только в исключительных случаях: не более 3 таких рабочих дней в месяц и не более 37 таких дней в году.

Министр также подчеркнула, что 13-часовой рабочий день в Греции действует и сейчас, просто люди работают не на одной работе, а у двух и более работодателей в течение дня. 

