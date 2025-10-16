Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Политика
Нетаньяху подтвердил решительность Израиля достичь всех целей войны в Газе
16 октября 2025 / 18:59
© AP Photo/ Maya Alleruzzo, Pool/ТАСС

Израиль сохраняет нацеленность на достижение всех целей войны в секторе Газа, которые предполагают ликвидацию вооруженных формирований палестинского движения ХАМАС. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе государственной церемонии в память о павших в боях в Газе.

"Борьба еще не окончена, но очевидно: любой, кто поднимет на нас руку, уже знает, что заплатит очень высокую цену за свою агрессию. Мы полны решимости добиться победы, которая будет определять нашу жизнь на долгие годы", - отметил он.

"Наши замечательные сыновья и дочери, отдавшие свои жизни в бою, - краеугольные камни возрождения Израиля. Они работали плечом к плечу, чтобы достичь всех целей войны, и мы действительно достигнем всех целей войны", - указал премьер.

Говоря о погибших заложниках, останки которых все еще находятся в секторе Газа, Нетаньяху заверил, что Израиль стремится "вернуть их всех, до последнего".

29 сентября Белый дом представил "всеобъемлющий план" президента США, направленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей в отношении первого этапа мирного плана.

В понедельник в Шарм-эш-Шейхе состоялся "саммит мира", который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживавшихся там израильских заложников. 

