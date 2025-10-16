Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
ТАСС: беседа Путина и Трампа стала первой почти за два месяца
ТАСС: беседа Путина и Трампа стала первой почти за два месяца
© Александр Казаков/Управление прессы и информации Президента РФ/ТАСС

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор 16 октября, спустя 59 дней после предыдущего контакта, сообщает ТАСС.

Некоторое время назад о начале беседы с Путиным сообщил американский лидер в Truth Соц. сети. Он отметил, что их общение будет продолжительным.

Предыдущий разговор Путина и Трампа состоялся в ночь на 19 августа, через несколько дней после российско-американского саммита в Анкоридже. Инициатором звонка был президент США. Согласно данным портала Axios, тогда он находился в Белом доме и проводил беседу с представителями некоторых европейских стран и Владимиром Зеленским, однако решил прерваться и созвониться с главой российского государства.

До этого президенты РФ и США созванивались 3 июля. Тогда российский лидер сказал Трампу, что РФ не отступится от своих целей по Украине.

Первый после возвращения Трампа на высший государственный пост разговор состоялся 12 февраля. Одновременно это был первый контакт между президентами России и США за три года. Затем главы государств созвонились 18 марта. Далее Путин и Трамп говорили по телефону 19 мая и 4 июня. 14 июня Путин поздравил Трампа с днем рождения. 

