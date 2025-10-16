Папа Римский Лев XIV подверг критике использование голода как оружия в конфликтах

Папа Римский Лев XIV считает недопустимым использование голода в качестве оружия в конфликтах. Он выступил в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) на мероприятии по случаю Всемирного дня продовольствия, приуроченного в этом году к 80-летию организации, сообщает ТАСС.

"В сценариях нынешних конфликтов мы видим использование голода в качестве оружия. Все больше забывается общепринятая концепция, что обречение на голод - это военное преступление", - сказал Лев XIV, сославшись на международное право. По его словам, "этой возмутительной ситуации необходимо положить конец".

Понтифик отметил, что достижение цели "Нулевого голода" до 2030 года возможно только при наличии "решительной воли". "Необходимо мобилизовать все усилия в духе солидарности, чтобы в мире не осталось тех, кому не хватает еды", - указал он.