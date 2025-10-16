Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
16 октября 2025 / 22:02
КОТИРОВКИ
USD
16/10
78.8390
EUR
16/10
91.7258
Новости часа
Цена золота на Comex обновила исторический максимум Папа Римский Лев XIV подверг критике использование голода как оружия в конфликтах
Москва
16 октября 2025 / 22:02
Котировки
USD
16/10
78.8390
0.0000
EUR
16/10
91.7258
0.0000
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
16 октября 2025 / 19:14
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
16 октября 2025 / 18:16
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
16 октября 2025 / 18:14
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Папа Римский Лев XIV подверг критике использование голода как оружия в конфликтах
16 октября 2025 / 19:32
Папа Римский Лев XIV подверг критике использование голода как оружия в конфликтах
© AP Photo/ Alessandra Tarantino/ТАСС

Папа Римский Лев XIV считает недопустимым использование голода в качестве оружия в конфликтах. Он выступил в штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) на мероприятии по случаю Всемирного дня продовольствия, приуроченного в этом году к 80-летию организации, сообщает ТАСС.

"В сценариях нынешних конфликтов мы видим использование голода в качестве оружия. Все больше забывается общепринятая концепция, что обречение на голод - это военное преступление", - сказал  Лев XIV, сославшись на международное право. По его словам, "этой возмутительной ситуации необходимо положить конец".

Понтифик отметил, что достижение цели "Нулевого голода" до 2030 года возможно только при наличии "решительной воли". "Необходимо мобилизовать все усилия в духе солидарности, чтобы в мире не осталось тех, кому не хватает еды", - указал он.

Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Сирия начала перебалансировку своей внешней политики. Мнение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Политолог Ежов: в соперничестве с США Китай пошел на опережение
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Эксперт Брутер: Макрон – уходящая натура
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
19:43
Цена золота на Comex обновила исторический максимум
19:32
Папа Римский Лев XIV подверг критике использование голода как оружия в конфликтах
19:13
ТАСС: беседа Путина и Трампа стала первой почти за два месяца
18:59
Нетаньяху подтвердил решительность Израиля достичь всех целей войны в Газе
18:45
В Греции приняли закон, разрешающий вводить 13-часовой рабочий день
18:31
С 2022 года в Донбассе и Новороссии построили более 6,4 тыс. км дорог
18:15
В России штрафы за склонение к аборту могут достичь 800 тыс. рублей
17:57
Шмыгаль: союзники Украины обязались купить ей американского оружия на $422 млн
17:30
Bild: в ЕС прорабатывают запрет на сигареты с фильтром и электронные сигареты
17:16
Москва ориентируется на официальные заявления Пекина и Нью-Дели по закупкам нефти
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения